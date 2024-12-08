Тартус, Сирия, 8 декабря, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Силы сирийской вооружённой оппозиции вышли к побережью Средиземного моря, сообщил 8 декабря катарский телеканал Al Jazeera.

«Формирования сирийской оппозиции вошли в город Тартус», — уточняется в сообщении СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября силы вооружённой оппозиции в Сирии начали наступление на позиции правительственной армии в районе Алеппо. Они смогли захватить 13 населённых пунктов. Сирийская армия 29 ноября начала контрнаступление в Алеппо и Идлибе.

8 декабря появилась информация, что сирийские войска покинули центр Дамаска. Кроме того, вооружённая оппозиция Сирии захватила штаб-квартиру государственного телевидения. Также прекратил работу международный аэропорт Дамаска.