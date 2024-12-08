Вашингтон, 8 декабря, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что в приоритетах новой администрации Белого дома будет добыча нефти.

(сс) The White House

Американский политик рассказал об изменениях, которые собирается реализовать после вступления в должность 20 января 2025 года. Среди них: помилование осуждённых за нападение на Капитолий США, депортация миллионов нелегальных иммигрантов, отмена выдачи гражданства по праву рождения, а также увеличение добычи топлива.

«Я сосредоточусь на «бурить, детка, бурить», — рассказал республиканец в интервью телеканалу NBC News 8 декабря.

19 августа Трамп пообещал сократить госдолг США в случае победы на выборах. Он также отмечал, что его администрация для сокращения дефицита бюджета и внешнего долга, который составляет $35 трлн, использует нефть.

Как ранее передавало ИА Регнум, 8 декабря избранный глава Белого дома призвал президента РФ Владимира Путина к проведению мирных переговоров по конфликту и отметил, что Киев желает заключить соглашение с Москвой. Он также отметил, что Украина нелепо потеряла 400 000 солдат и ещё больше мирных жителей в конфликте с Россией. По его словам, в Киеве хотели бы прекращения боевых действий.