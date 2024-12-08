Тбилиси, 8 декабря, 2024, 18:24 — ИА Регнум. В Тбилиси у здания парламента, где проводят протестные акции, городская мэрия начала устанавливать большую новогоднюю ель, что помешает планам сторонников оппозиции собраться на площади.

Александр Имедашвили/Sputnik/РИА Новости

Основание искусственной ели занимает практически всю территорию площадки, где ежедневно собираются протестующие, сообщило «РИА Новости». Установку новогоднего дерева охраняет полиция.

Накануне в это время демонстранты уже устраивали митинг у здания парламента. А сейчас они разрозненно собираются по соседству.

Как передавало ИА Регнум, протесты в Тбилиси активизировались с конца ноября. Поводом стало заявление премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по поводу вступления в ЕС. В Грузии заявили, что не допустят в стране сценария украинского «майдана».

В Тбилиси 7 декабря сотрудники полиции начали массово задерживать протестующих у здания парламента. Точное количество арестованных в МВД Грузии не назвали. Митингующие кидали в полицейских камни и хлопушки, использовали пиротехнику. Для разгона участников акции правоохранители использовали водомёты.

В ходе одного из антиправительственных собраний у парламента в Тбилиси пострадали 32 сотрудника МВД страны. Отмечалось, что все они получили тяжёлые травмы. При этом 43 протестующих задержали за неподчинение законному требованию правоохранителей и мелкое хулиганство.

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе отметил, что почти треть идентифицированных участников протестов в Тбилиси оказались иностранцами.