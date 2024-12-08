Мэрия Тбилиси придумала, как помешать оппозиции с помощью новогодней ёлки
Тбилиси, 8 декабря, 2024, 18:24 — ИА Регнум. В Тбилиси у здания парламента, где проводят протестные акции, городская мэрия начала устанавливать большую новогоднюю ель, что помешает планам сторонников оппозиции собраться на площади.
Основание искусственной ели занимает практически всю территорию площадки, где ежедневно собираются протестующие, сообщило «РИА Новости». Установку новогоднего дерева охраняет полиция.
Накануне в это время демонстранты уже устраивали митинг у здания парламента. А сейчас они разрозненно собираются по соседству.
Как передавало ИА Регнум, протесты в Тбилиси активизировались с конца ноября. Поводом стало заявление премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по поводу вступления в ЕС. В Грузии заявили, что не допустят в стране сценария украинского «майдана».
В Тбилиси 7 декабря сотрудники полиции начали массово задерживать протестующих у здания парламента. Точное количество арестованных в МВД Грузии не назвали. Митингующие кидали в полицейских камни и хлопушки, использовали пиротехнику. Для разгона участников акции правоохранители использовали водомёты.
В ходе одного из антиправительственных собраний у парламента в Тбилиси пострадали 32 сотрудника МВД страны. Отмечалось, что все они получили тяжёлые травмы. При этом 43 протестующих задержали за неподчинение законному требованию правоохранителей и мелкое хулиганство.
Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе отметил, что почти треть идентифицированных участников протестов в Тбилиси оказались иностранцами.