Вашингтон, 8 декабря, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Ключевое условие дальнейшего участия США в НАТО — выполнение союзниками своих финансовых обязательств. Об этом заявил избранный президент Дональд Трамп 8 декабря в интервью телеканалу NBC News.

Thomas Trutschel/Global Look Press

«Если они будут платить по своим счетам, то конечно», — ответил республиканец на вопрос о продолжении членства в военном блоке.

Трамп отметил, что в противном случае не будет брать на себя обязательство сохранить членство Соединённых Штатов в Североатлантическом альянсе.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп критиковал НАТО и заявлял о несправедливом положении США в альянсе ещё в 2016 году, когда вёл избирательную кампанию перед первым президентским сроком. Он утверждал, что на американцах лежит основное бремя финансирования, тогда как европейцы предпочитают экономить.

Позже Трамп продолжал призывать европейских партнёров ответственнее относиться к финансовым обязательствам. Так, в апреле 2019 года на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом он открыто раскритиковал правительство Германии, заявив, что Берлин не платит, «сколько должен».

В конце своего первого срока Трамп намеревался сократить расходы Соединённых Штатов на выплаты в бюджет НАТО. Отмечалось, что доля США в финансировании Североатлантического альянса должна сократиться с 22% до 16%. В администрации Трампа это объяснили тем, что этих средств хватает на содержание штаб-квартиры НАТО, инвестиции в обеспечение безопасности и ряд совместных с союзниками операций.

В декабре 2023 года газета The New York Times отмечала, что в случае победы на выборах в 2024 году Трамп может вывести страну из НАТО и тем самым развалить альянс. В том же месяце президент США Джо Байден подписал указ об оборонной политике, одно из положений которого не позволяет главе государства в одностороннем порядке прекратить членство страны в НАТО без одобрения Конгресса.

В ноябре 2024 года газета Politico со ссылкой на американских юристов сообщила, что Трамп может решиться на выход из НАТО в обход Конгресса США.