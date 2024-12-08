Лос-Анджелес, США, 8 декабря, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков считает, что проиграл в поединке с французом Сирилом Ганом из-за женщины-судьи. Об этом он заявил 8 декабря корреспонденту Sport24.

Владимир Астапкович/РИА Новости Александр Волков

«Я старался делать всё, что мог. Жертвовал очень многими аспектами своей жизни, чтобы вас порадовать, но какая-то женщина из комиссии решила по-другому», — сказал Волков.

Боец выразил благодарность всем, кто поддерживал его в ходе поединка. Участник состязания также указал на важность всех комментариев, которые оставляют те, кто болеет за него. По словам Волкова, UFC отслеживает реакцию публики.

Как сообщало ИА Регнум, бой между Волковым и Ганом проходил в американском городе Лас-Вегас (штат Невада). Согласно раздельному решению судей, француз по итогам поединка основного карда одержал победу в тяжёлой весовой категории.

Позже генеральный директор UFC Дэйн Уайт признал, что Волков был признан проигравшим несправедливо. Глава чемпионата отметил, что второй раунд поединка был равным, и победителем можно было признать любого из бойцов. Гендиректор также принёс извинения Волкову. Вместе с тем Уайт подчеркнул, что исход матча определяют судьи.