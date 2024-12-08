Тегеран, 8 декабря, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Иран призывает вооружённую сирийскую оппозицию прекратить насилие в Сирии и начать диалог со всеми слоями населения. Об этом 8 декабря заявило иранское министерство иностранных дел.

(сс) Ugura Yildirim

В обращении ведомства также подчёркивается, что эти шаги позволят приступить к формированию в республике правительства, которое должно представлять интересы всех жителей страны.

«В этой ситуации, когда Сирия переживает критический период своей истории, крайне необходимо обеспечить безопасность всех сирийских граждан и подданных других стран, а также сохранить неприкосновенность религиозных святынь, а также защитить дипломатические и консульские места в соответствии со стандартами международного права», — добавил МИД Ирана в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря появилась информация, что сирийские войска покинули центр Дамаска. Кроме того, вооружённая оппозиция Сирии захватила штаб-квартиру государственного телевидения. Также прекратил работу международный аэропорт Дамаска.

Министерство иностранных дел РФ позднее проинформировало, что президент Сирии Башар Асад принял решение об отставке и покинул арабскую республику. Он также дал указание мирно передать власть. В МИД РФ уточнили, что Москва находится в контакте со всеми группировками сирийской вооружённой оппозиции и призывает все стороны решать вопросы политическим путём.

Глава правительства Сирии Мухаммед Гази Аль-Джалали заявил о готовности к передаче власти. В свою очередь национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил объявила о работе над передачей власти переходному органу.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Башаром Асадом в их борьбе с террористическими силами. Страна обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство. При этом ещё в 2015 году российский лидер указывал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», поскольку указанная проблема является внутренним делом Дамаска. Вместе с тем Россия всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, подчёркивая необходимость вести максимально плодотворные переговоры под эгидой ООН в Женеве.

В настоящее время Вооружённые силы РФ сосредоточены на успешном выполнении целей, поставленных в ходе спецоперации на Украине. Путин также не раз заявлял, что все указанные задачи СВО будут выполнены.