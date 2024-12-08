Горловка, ДНР, 8 декабря, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Украинский беспилотник второй раз за день атаковал пассажирский автобус в Горловке и полностью его уничтожил. Об этом сообщил 8 декабря мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

Telegram-канал «Приходько РИК»

БПЛА ударил по автобусу № 2 в жилом массиве «Комсомолец» в Никитовском районе.

«Дрон попал прямо в баллоны, автобус уничтожен полностью», — написал Приходько, не уточняя, есть ли пострадавшие.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинский беспилотник сбросил боеприпас на другой рейсовый автобус в жилом массиве «Комсомолец» в Горловке. В транспортном средстве взрывом выбило стёкла, ранения получили четыре мирных жителя: мужчина и три женщины. Водитель автобуса доставил пострадавших в больницу.

23 ноября в больнице скончался подросток, пострадавший в Горловке при сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ. Он получил ранения 19 ноября в ходе атаки украинской армии на Никитовский район города.