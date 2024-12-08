Тель-Авив, Израиль, 8 декабря, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Армия Израиля (ЦАХАЛ) заняла буферную зону и господствующие позиции на границе с Сирией, чтобы обеспечить безопасность израильских поселений на Голанских высотах, заявил в воскресенье, 8 декабря, министр обороны страны Исраэль Кац.

Nir Alon/Global Look Press

Заявления были сделаны в районе границы с Сирией, куда прибыли премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и Кац, сообщила канцелярия премьера.

«Премьер-министр и я с одобрения кабинета министров поручили ЦАХАЛ занять буферную зону и господствующие позиции, чтобы обеспечить защиту всех израильских поселений на Голанских высотах, еврейских и друзских, чтобы они не подвергались угрозам безопасности с той стороны границы», — сказал министр обороны Израиля.

Как передавало ИА Регнум, Нетаньяху во время поездки на границу с Сирией заявил, что смена власти в этой стране стала результатом ударов Израиля по Ирану и движению «Хезболла». Тель-Авив «протягивает руку дружбы» всем сирийцам, которые хотят жить в мире, но не даст враждебным силам укрепиться у границы, добавил премьер-министр Израиля.

8 декабря сирийские военные покинули центр Дамаска. Вооружённая оппозиция захватила штаб-квартиру государственного телевидения. Международный аэропорт Дамаска прекратил работу, а из тюрьмы «Сейдная» отпустили всех заключённых. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази Аль-Джалали заявил о готовности к передаче власти.

МИД РФ 8 декабря сообщил, что Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Москва находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции и призывает все стороны решать вопросы политическим путём, отмечалось в заявлении.