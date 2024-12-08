Курск, 8 декабря, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) новью 8 декабря обстреляли город Льгов в Курской области. В результате атаки повреждения получили несколько домов. Об этом 8 декабря сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, прибывший на место обстрела.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Пострадало несколько домов, выбиты стёкла. Я обошёл квартиры, поговорил с людьми», ― заявил в видеообращении в Telegram-канале врио главы региона.

Он добавил, что ему предстоит разобраться с тем, как работает система, выстроенная прежней властью, как идёт реагирование и насколько оперативно проходит восстановление нанесённого ущерба.

«Мне очевидно, что необходимо кардинально сейчас быстро перестраивать эту систему, потому что помощь нужна людям незамедлительно, особенно когда на улице морозы», ― подчеркнул Хинштейн.

Он отметил, что уже связался по этому вопросу с главой Минстроя Иреком Файзуллиным.

Как сообщало ИА Регнум, после отставки по собственному желанию Алексея Смирнова с поста губернатора Курской области 5 декабря президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона председателя комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна. Российский лидер отметил, что в той ситуации, в которой сейчас находится Курская область, востребовано кризисное управление.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что задачей Хинштейна будет обеспечение всех потребностей жителей Курской области. Врио губернатора займётся, в частности, восстановлением жилищно-коммунального хозяйства и строительной сферы, отметил представитель Кремля.

7 декабря Хинштейна официально представили региональному правительству.

По информации Минобороны РФ, за прошедшую ночь 8 декабря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 46 украинских дронов. Над территорией Курской области обезвредили 12 беспилотников. Шесть из них сбили в Воронежской области, семь — в Ростовской, четыре — над территорией Астраханской области. Наибольшее количество дронов противника — 17 БПЛА — сбили в Белгородской области.