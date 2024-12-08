Москва, 8 декабря, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Заявления избранного президента США Дональда Трампа о том, что пришло время для действий России по урегулированию конфликта на Украине, являются началом давления на Россию со стороны будущего главы государства. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщил политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум.

IMAGO/Matt Bishop/imageSPACE/Global Look Press Дональд Трамп

Ранее Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что настало время для России действовать в сторону мирного урегулирования конфликта на Украине. Республиканец добавил, что хорошо знает президента России Владимира Путина, и что именно сейчас наступил момент для его хода в пользу диалога.

«Такие заявления Трампа говорят о начале давления на Россию. Вспоминая генезис всей этой ситуации, избранный президент, пока был ещё только кандидатом, говорил, что решит украинский вопрос в течение дня. Избранный вице-президент Джей Ди Вэнс тоже предлагал свой план по Украине, с демилитаризованной зоной, обещаниями снять часть санкций. Но весь смысл этих предложений сводился к следующему — Россия должна сесть за стол переговоров с Украиной»,— заявил политолог.

По словам эксперта, Трамп пытается любым способом привести солдат НАТО на Украину в результате каких-либо переговоров. Либо через 10 лет, как это сказано в его плане, либо путём создания демилитаризированной зоны по нынешней линии боевого соприкосновения, но с военными из Европы. Светов уточил, что такой вариант не может устраивать Россию.

«Цели СВО — демилитаризация Украины, денацификация, признание новых территорий в составе России, и ни в каком виде НАТО не должно быть на Украине. А те варианты, которые они нам предлагают, не могут нас устраивать. Мы не примем это. Путин не раз говорил, что останавливаться ради пустых разговоров, ради того, чтобы они передохнули и снова начали воевать, мы не будем», — напомнил политолог.

Что касается давления на Украину со стороны США, то эксперт считает, что всё показала встреча Трампа, французского президента Эммануэля Макрона и главы киевского режима Владимира Зеленского, которая состоялась 7 декабря во Франции. По мнению Светова, Зеленскому было сказано, что в НАТО Украину не примут, и потребовали идти на переговоры.

«Зеленский может, конечно, тоже сейчас торговаться, выделываться, считать себя ключевой фигурой. Но ему бы надо вспомнить историю. Вспомнить, как американцы жёстко поступают с теми марионетками, которые начинают выделываться. Конец их был очень печальный, поэтому здесь может быть та же самая ситуация», — уточнил специалист.

Политолог считает, что главная ошибка Трампа и американцев в том, что они думают о наличии у них в руках главного козыря в виде санкций, которые они могут снять. Однако эксперт считает, что это вовсе не является их преимуществом, потому что в России уже идут споры о том, а так ли необходимо для Москвы снятие этих ограничений.

«У нас в России идут споры, а хотим ли мы, чтобы сняли санкции. А не получится, что снимут санкции и все те достижения, которых мы добились за два с половиной года специальной военной операции, опять прахом пройдут. Путин же, заметьте, когда он недавно выступал, сказал, что возврата к политике до 2022 года не будет. Это означает, что снятие санкций становится для нас всё более безразлично», — заключил эксперт.

Как ранее передавало ИА Регнум, избранный глава Белого дома отметил, что Украина нелепо потеряла 400 000 солдат и ещё больше мирных жителей в конфликте с Россией. По его словам, в Киеве «хотели бы заключить сделку» ради прекращения боевых действий.

7 декабря в Елисейском дворце в Париже состоялась трёхсторонняя встреча Макрона, Трампа и Зеленского. Переговоры длились не более 30 минут, политики обменялись мнениями по ситуации на Украине, итоговых публичных заявлений после встречи не было.

Кроме того, газета The New York Times сообщила, что на переговорах в Елисейском дворце обсуждалась готовность Украины к уступкам в переговорах с Россией.

В июне Владимир Путин отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление Украины об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.

В начале сентября российский лидер также заявил, что после провала попытки вторжения ВСУ в Курскую область у Киева может возникнуть реальное желание перейти к мирным переговорам. Россия от этого никогда не отказывалась, подчеркнул президент.