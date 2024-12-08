Киев, 8 декабря, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Предупреждение об угрозе атаки с воздуха действует в Киеве, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Mykola Miakshykov/Global Look Press

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 16:08 мск.

Предупреждение также действует в Житомирской, Киевской, Полтавской и Черкасской областях.

Как сообщало ИА Регнум, воздушную тревогу в Киеве также объявляли в начале суток.

ВС РФ в ответ на атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам наносят удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушную тревогу в регионах Украины объявляют каждый день, иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что среди целей нет жилых домов или объектов социальной инфраструктуры.