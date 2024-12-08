Москва, 8 декабря, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Потери, которые несёт украинская армия в рамках специальной военной операции, ведут к полному истощению ВСУ. Об этом заявил 8 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Nazar Furyk/Global Look Press

«Дальнейшее продолжение таких темпов ведёт к полному истощению украинской армии и понижению мобилизационного возраста до 18 лет, а также ужесточению насильственной мобилизации [на Украине]», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков выразил уверенность, что снижение мобилизационного возраста не поменяет катастрофическую ситуацию, которая складывается для ВСУ. Он также подчеркнул, что потери Украины в конфликте кратно превышают российские.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля 2024 года Сергей Шойгу, который на тот момент возглавлял Минобороны РФ, а с 12 мая стал секретарём Совета безопасности России, заявлял, что ВСУ с начала специальной военной операции лишились почти полмиллиона военных.

1 ноября военный корреспондент Руслан Татаринов отметил, что, по данным официальных некрологов, за всё время спецоперации в рядах Вооружённых сил Украины погибли не менее 524 тыс. бойцов. Военкор счёл эти цифры заниженными. По его гипотезе, на тот момент речь шла уже о более чем 600 тыс. погибших украинских военнослужащих.

19 ноября ТАСС со ссылкой на собственные подсчёты сообщил, что с начала спецоперации ВСУ лишились убитыми и ранеными порядка 906,5 тыс. бойцов. Также отмечалось, что число потерь украинской армии в 2024 году превысило её суммарные потери за два предыдущих года конфликта.