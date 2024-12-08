Москва, 8 декабря, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Мошенники для обмана россиян начали чаще создавать в мессенджере Telegram фейковые аккаунты. Об этом 8 декабря «РИА Новости» сообщили в группе компаний «Гарда», являющейся российским производителем семейства продуктов для защиты данных и сетевой безопасности.

РИА Новости

«Такие профили внешне могут выглядеть как аккаунты коллег, друзей или родственников, но на самом деле созданы для обмана и кражи данных», ― пояснили в компании.

Руководитель отдела информационной безопасности Виктор Иевлев рассказал, как не попасться на уловку злоумышленников. Прежде всего, по его словам, нужно проверить имя пользователя и наличие аккаунта в списке контактов, а также уточнить личную информацию, которую знает только настоящий владелец аккаунта.

По его словам, при обнаружении аккаунта-фейка в Telegram необходимо сообщить об этом в техподдержку мессенджера. При этом если мошенники украли аккаунт, то следует завершить активные сеансы в мессенджере, если они есть, сменить пароль и включить двухфакторную аутентификацию.

Иевлев добавил, что дополнительным фактором безопасности будет привязка электронной почты к аккаунту.

Как передавало ИА Регнум, эксперт проекта Народного фронта «За права заёмщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова 7 декабря сообщила, что злоумышленники используют новую схему с полисами обязательного медицинского страхования (ОМС), чтобы получить доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги». Она пояснила, что мошенники рассказывают потенциальной жертве легенду о необходимости обновить персональные данные, а потом просят продиктовать код аутентификации из СМС.

Также появилась новая схема обмана россиян с помощью фейковых доставок цветов. Сначала курьер доставляет букет, который никто не заказывал, а на следующий день гражданину перезванивают якобы от службы доставки и просят сообщить код с подтверждением того, что заказ получен. На самом деле это идентификационные цифры для подтверждения финансовых операций.