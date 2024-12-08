Тегеран, 8 декабря, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Иран приложит все усилия для стабилизации ситуации в Сирии и обеспечения безопасности на её территории. Об этом говорится в заявлении МИД Ирана от 8 декабря.

mugtama.com

«Исламская Республика Иран, подчеркивая статус Сирии как важной страны в Западной Азии, не пожалеет никаких усилий для содействия безопасности и стабильности в Сирии и с этой целью продолжит консультации со всеми заинтересованными сторонами, особенно в регионе», — указано в публикации.

В иранском ведомстве призвали к прекращению насилия, а также уточнили, что народ Сирии должен определять будущее республики без внешнего вмешательства.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря премьер-министр Сирии Мухаммед Гази Аль-Джалали заявил, что правительство ведёт переговоры с лидерами вооружённой оппозиции, которые утром вошли в Дамаск. Он добавил, что вместе с частью министров остаётся в стране, а местонахождение президента Сирии Башара Асада и министра обороны Али Махмуда Аббаса неизвестно.

8 декабря в МИД РФ заявили, что Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путём. Москва призвала все стороны сирийского конфликта отказаться от применения насилия и решать все вопросы политическим путём, а также сообщила о поддержании контакта со всеми группировками сирийской оппозиции.

7 декабря главы МИД России, Турции и Ирана Сергей Лавров, Хакан Фидан и Аббас Аракчи призвали к немедленному прекращению насилия в Сирии. Министр иностранных дел РФ заявил, что недопустимо позволять террористам захватывать сирийскую территорию. Главы МИД также призвали власти и вооружённую оппозицию Сирии к диалогу.