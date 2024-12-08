Москва, 8 декабря, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Россия выступает за территориальную целостность Сирии и за демократическую передачу власти мирным путём. Об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий 8 декабря.

Global Look Press

Парламентарий отметил, что Сирия переживает трагический период, и в ночь на воскресенье произошло свержение правительства при использовании экстремистских сил.

«Премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джалали пообещал передать власть оппозиции «без боя». Но никто не может гарантировать, что противостояние на этом закончилось… Это, безусловно, новое потрясение для всего региона с учётом многочисленных факторов нестабильности на Ближнем Востоке. Удалось пока избежать наиболее кровавого сценария развития событий», — сообщил политик.

Как передавало ИА Регнум, ранее 8 декабря телеканал Al Jazeera сообщил, что сирийские военные покинули центр Дамаска. Вооружённая оппозиция захватила штаб-квартиру государственного телевидения. Международный аэропорт Дамаска прекратил работу, а из тюрьмы «Сейдная» отпустили всех заключённых.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что смена власти в Сирии стала результатом ударов Израиля по Ирану и движению «Хезболла». Он сказал, что события в стране дают новые возможности для израильских властей.

7 декабря главы МИД России, Турции и Ирана Сергей Лавров, Хакан Фидан и Аббас Аракчи призвали к немедленному прекращению насилия в Сирии. Министр иностранных дел РФ заявил, что недопустимо позволять террористам захватывать сирийскую территорию. Главы МИД также призвали власти и законную оппозицию Сирии к диалогу.

МИД России 8 декабря также опубликовал сообщение о том, что Москва находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции и призывает все стороны решать вопросы политическим путём.