Москва, 8 декабря, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Чтобы двигаться к мирным договорённостям, Киеву первым делом нужно отменить свой запрет на переговоры с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 декабря журналистам.

Сергей Карпухин/РИА Новости

Он подчеркнул, что от переговорного процесса отказалась и продолжает отказываться именно Украина. Более того, глава киевского режима Владимир Зеленский выпустил декрет, запретивший и ему, и его администрации любые контакты с руководством РФ. Это ограничение остаётся в силе.

«Для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей и с учетом реалий, складывающихся на земле», — сказал представитель Кремля.

По его словам, в Кремле ознакомились с призывом избранного президента США Дональда Трампа к скорейшей остановке боевых действий. С таким заявлением Трамп выступил после встречи в Париже с Зеленским и французским лидером Эммануэлем Макроном.

Позиция России, отметил Песков, хорошо известна. Президент Владимир Путин изложил условия для моментального прекращения боевых действий в июне, когда выступал в МИД РФ. Пресс-секретарь главы государства в очередной раз напомнил, что Россия открыта для переговоров по Украине.

Как сообщало ИА Регнум, после трёхсторонних переговоров с Зеленским и Макроном в Елисейском дворце, которые состоялись 7 декабря, Трамп призвал поторопиться с урегулированием украинского конфликта. Он отметил, что Украина уже бессмысленно потеряла 400 тыс. военных, а продолжение кровопролития грозит перерасти в нечто «гораздо большее и худшее». Он также заявил, что Зеленский и власти в Киеве «хотели бы заключить сделку» ради прекращения боевых действий.

Менее чем через сутки после переговоров Зеленский отверг призыв Трампа и заявил, что боевые действия «не закончить просто бумажкой и парой подписей». По его словам, если не будет гарантий, то после прекращения огня конфликт может возобновиться в любой момент.

Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства. Позже он отметил, что перечисленные требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.

В начале сентября российский лидер заявил, что после провала попытки вторжения ВСУ в Курскую область у Киева может возникнуть реальное желание перейти к мирным переговорам. Россия от этого никогда не отказывалась, подчеркнул президент, но сначала нужно разобраться с «бандитами, которые забрались на территорию» РФ.