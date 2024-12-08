Дамаск, 8 декабря, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Вооружённая оппозиция Сирии взяла штурмом посольство Ирана в Дамаске. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщило иранское издание PressTV.

Кадр из видео

«Посольство Ирана в Дамаске было взято штурмом», — сказано в сообщении.

Иранское информагентство IRNA в свою очередь проинформировало, что здание посольства было разграблено и подвергнуто вандализму.

7 декабря газета The New York Times со ссылкой на чиновников сообщала, что Иран начал эвакуацию из Сирии своих военных командиров, дипломатов и советников. МИД Ирана эти данные опроверг.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря сирийские военные покинули центр Дамаска. Вооружённая оппозиция захватила штаб-квартиру государственного телевидения. Международный аэропорт Дамаска прекратил работу, а из тюрьмы «Сейдная» отпустили всех заключённых.

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази Аль-Джалали заявил о готовности к передаче власти. Вопрос о военном присутствии России в Сирии будут решать новые власти этой страны, сказал он. Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил в свою очередь заявила о работе над передачей власти в Сирии переходному органу.

МИД РФ 8 декабря сообщил, что президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Москва находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции и призывает все стороны решать вопросы политическим путём, отмечалось в заявлении.

РФ принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан России, находящихся в Сирии, а военные базы РФ в этой стране находятся в режиме повышенной боевой готовности, заявил также МИД.