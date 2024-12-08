Хельсинки, 8 декабря, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Финляндия готова к расширению санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине, заявила в воскресенье, 8 декабря, глава МИД республики Элина Валтонен в интервью газете Helsingin Sanomat.

IMAGO/Bernd Elmenthaler Элина Валтонен

«ЕС должен продолжать последовательно ужесточать санкции против России. Финляндия в целом готова поддержать ужесточение ограничений на импорт из России, если страны-члены совместно придут к этому решению», — отметила дипломат.

Валтонен также добавила, что Финляндия не будет препятствовать включению российского никеля в санкционный список.

В финском городе Харьявалта расположено единственное в Евросоюзе производство российского «Норникеля».

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря провалилась очередная попытка Евросоюза утвердить 15-й пакет санкций против РФ. В рамках этого пакета Еврокомиссия предложила внести в список более 50 физических лиц и около 40 организаций, заморозив их активы и запретив поездки. Список также включал в себя запрет на вход в европейские порты и доступ к перевозкам для более чем 45 российских нефтяных танкеров.

4 декабря президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума ВТБ «Россия зовёт!» отметил, что в 2022 году ряд западных стран разрушили торговые отношения с Россией, складывавшиеся десятилетиями, и тем самым проявили себя как ненадёжные партнёры. РФ в настоящее время укрепляет свои связи с перспективными партнёрами, добавил глава государства.

7 ноября на заседании клуба «Валдай» российский лидер также заявлял, что количество западных санкций и иных карательных мер в отношении России не имеет аналогов в истории. Однако, по словам Путина, попытка Запада отправить Россию «в нокаут» лишь доказала, что страна нужна миру.