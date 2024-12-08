Дамаск, 8 декабря, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Вооружённая сирийская оппозиция объявила о введении в Дамаске комендантского часа. Об этом 8 декабря сообщил телеканал AlMamlaka TV.

AP/ТАСС

Ограничения передвижения граждан по городу будут действовать с 16:00 до 05:00 (время совпадает с московским). На какой срок вводится комендантский час, не указано.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября сирийские боевики начали наступление на позиции правительственной армии Сирии в провинции Алеппо в этой арабской республике. Террористы смогли захватить 13 населённых пунктов и самую крупную базу вооружённых сил республики в указанном регионе. 29 ноября появилась информация, что правительственные войска начали контрнаступление для того, чтобы вытеснить террористов с занятых территорий.

Минобороны Сирии 7 декабря объявило об укреплении армией своих позиций в пригороде Дамаска на фоне попыток террористов дестабилизировать ситуацию. На следующий день канал Al Jazeera сообщил, что сирийские военные покидают центр Дамаска, боевики дошли до центральной площади Омейядов и захватили штаб-квартиру сирийского государственного телевидения.

Согласно специальным сообщениям NOTAM, международные аэропорты Алеппо и Дамаска приостановили все рейсы до 17 и 18 декабря соответственно.

8 декабря премьер-министр Сирии Мухаммад Гази Аль-Джалали заявил, что ему неизвестно местонахождение президента Сирии Башара Асада и министра обороны республики Али Аббаса. В МИД РФ заявили, что Асад покинул свой пост и страну, дав указание мирно передать власть.