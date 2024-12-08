Москва, 8 декабря, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Белгородской областью и ещё два — над у берегов Крыма. Об этом сообщило 8 декабря Министерство обороны РФ.

Николай Гынгазов/ТАСС

«В период с 14:30 до 14:55 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 8 декабря над территорией пяти российских регионов силы ПВО России смогли уничтожить 46 беспилотников ВСУ. Такие данные приводило Минобороны РФ. Над Белгородской областью военные нейтрализовали 17 БПЛА, над Курской — 12, над Ростовской — семь, над Воронежской — шесть, над Астраханской — четыре.

6 декабря Министерство обороны России проинформировало, что экипажи морской авиации Черноморского флота ФР в акватории Чёрного моря уничтожили в ночное время два украинских безэкипажных катера, следовавших в сторону Крыма.