Москва, 8 декабря, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Российские военнослужащие группировки войск «Центр» дали новое имя трофейному дрону «Баба-яга» после модернизации — «тётя Вера». Об этом стало известно 8 декабря.

Станислав Красильников/РИА Новости

Операторы подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в лаборатории, расположенной в блиндаже в зоне проведения специальной операции, самостоятельно усовершенствовали ударный дрон «Баба-яга». Для этого они использовали четыре FPV-дрона (First Person View — «вид от первого лица») при замене стандартных двигателей и аналоговое управление для уменьшения воздействия средств радиоэлектронной борьбы противника.

«Они (ВСУ. — Прим. ред.) используют слово «Баба-яга», мы привыкли в страшилках, что это страшная баба-ёжичка. А мы добрые люди — приносим добро, поэтому «тётя Вера» доставляет подарки», — рассказал старший оператор подразделения БПЛА Владимир Суечбакиев корреспондентам «РИА Новости».

Он также отметил, что за «Бабой-ягой» велась целенаправленная охота, и один из таких дронов удалось добыть практически неповреждённым.

Сообщается, что его будут использовать для доставки боеприпасов и провизии, минирования территории, а также в качестве ретранслятора и доставщика FPV-дронов на вражеские позиции.

По словам бойца, «тётя Вера» может нести на себе до 20 кг и до шести FPV-дронов на расстояние 15–20 км. Её преимуществами, по мнению Суечбакиева, стали бесшумность, незаметность для тепловизоров и дешевизна компонентов, что позволяет доработать и модернизировать БПЛА в необходимом количестве.

Как передавало ИА Регнум 26 октября, российские специалисты получили электронику американского беспилотника RQ-20 Puma. Инженеры отметили, что сбитый российскими военными БПЛА не пострадал и может быть изучен.

В июле российские эксперты получили для изучения новейший украинский дрон-камикадзе с реактивным двигателем. Отмечалось, что дрон способен разгоняться при приближении к зонам действия средств ПВО и радиоэлектронной борьбы.