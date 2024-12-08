Дамаск, 8 декабря, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад мог направиться в одну из африканских стран после того, как ряд государств отказались его принять. Об этом сообщил 8 декабря ТАСС член политического комитета Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС) Анас аль-Абда.

Он отметил, что конкретной информации о том, что находится Асад, нет. Известно, что сирийский президент просил разрешения прибыть в несколько стран, но ему отказали. В частности, отказом ответила Россия.

«Возможно, он направился в какую-то из стран Африки. Сирийский народ в свою очередь хочет, чтобы его судил сирийский суд», — сказал Анас аль-Абда.

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