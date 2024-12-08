Дамаск, 8 декабря, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил в воскресенье, 8 декабря, заявила о работе над передачей власти в Сирии переходному органу.

РИА Новости

«[Коалиция] заверяет международное сообщество в том, что продолжает работу над завершением передачи власти переходному органу, обладающему всей полнотой исполнительной власти, чтобы создать плюралистическую свободную демократическую Сирию», — сказано в заявлении.

Член политического комитета коалиции Анас аль-Абда в интервью ТАСС заявил, что переходный период должен начаться немедленно. До его старта действующее правительство Сирии должно продолжать исполнять свои обязанности, добавил аль-Абда.

Как передавало ИА Регнум, ранее 8 декабря телеканал Al Jazeera сообщил, что сирийские военные покинули центр Дамаска. Вооружённая оппозиция захватила штаб-квартиру государственного телевидения. Международный аэропорт Дамаска прекратил работу, а из тюрьмы «Сейдная» отпустили всех заключённых.

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази Аль-Джалали заявил о готовности к передаче власти для обеспечения работы государственных институтов Сирии. Вопрос о военном присутствии России в Сирии будут решать новые власти этой страны, сказал он.

МИД РФ 8 декабря заявил, что президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Москва находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции и призывает все стороны решать вопросы политическим путём, отмечалось в заявлении.

РФ принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан России, находящихся в Сирии, а военные базы РФ в этой стране находятся в режиме повышенной боевой готовности, заявил также МИД.