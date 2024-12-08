Вашингтон, 8 декабря, 2024, 19:30 — ИА Регнум. После переговоров с участием избранного президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского советник республиканца Роджер Стоун поинтересовался, хватает ли Зеленскому денег на классический костюм, раз он прибыл на встречу в толстовке и военных ботинках.

President. gov. ua

«Он не может позволить себе костюм? Он надел костюм и галстук на мероприятие Всемирного экономического форума, но не может надеть их, чтобы выступить на совместном заседании Конгресса или встретиться с избранным президентом Соединённых Штатов?» — цитирует его New York Post.

На совместном фото политиков видно, что, в отличие от строго одетых Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона, Зеленский стоит в толстовке и военных ботинках.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря в Елисейском дворце в Париже состоялась трёхсторонняя встреча Макрона, Трампа и Зеленского. Переговоры длились не более 30 минут, политики обменялись несколькими репликами о ситуации на Украине.

Трамп, как отмечали СМИ, вёл себя сдержанно, а Макрон и Зеленский демонстрировали радость. Итоговых заявлений после встречи не было. На переговорах в Елисейском дворце обсуждалась готовность Украины к уступкам в переговорах с Россией.

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х также раскритиковал внешний вид Зеленского и заявил, что лишь один политик в мире мог посетить открытие одного из самых важных христианских храмов в таком виде.