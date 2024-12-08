Москва, 8 декабря, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 9 декабря вручит медали «Золотая звезда» Героям России. Об этом сообщили 8 декабря в пресс-службе Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Торжественное мероприятие пройдёт по случаю празднования Дня Героев Отечества. Награждение состоится в Георгиевском зале Большого Кремлëвского дворца.

«Приглашены более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм», — уточняется в Telegram-канале пресс-службы.

В Кремле добавили, что в списке приглашённых лиц есть Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, а также полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.

Как сообщало ИА Регнум, в прошлом году в Кремле церемония вручения медалей «Золотая звезда» по случаю Дня Героев Отечества прошла 8 декабря. На мероприятии Путин отметил, российские военные совершают в зоне спецоперации поразительные подвиги. Президент подчеркнул, что бойцы полностью развеяли миф о неуязвимости западной военной техники. Он добавил, что среди тех, кто плечом к плечу защищает Родину, есть люди разных национальностей и уроженцы разных регионов РФ.

Кроме того, Путин призвал знать и чтить Героев России и делать всё, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в настоящем, а также становились опорой для будущего. Президент вручил государственные награды 15 военнослужащим.

На параде Победы 9 мая 2024 года Путин заявил, что все участники СВО — герои, их поддерживает вся страна. Российский лидер добавил, что достойны преклонения все, кто находится на передовой, проявляют стойкость, самопожертвование и самоотверженность.