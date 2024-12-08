Дамаск, 8 декабря, 2024, 15:35 — ИА Регнум. В МИД РФ заявили, что Россия находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства 8 декабря.

Anas Alkharboutli/Global Look Press

В министерстве указали, что Россия с крайней озабоченностью следит за событиями в Сирии, и, обращаясь ко всем вовлечённым сторонам, настаивает на отказе от применения насилия.

«Российская Федерация находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции. Призываем к уважению мнений всех этноконфессиональных сил сирийского общества, поддерживаем усилия по налаживанию инклюзивного политического процесса, основанного на единогласно принятой Советом Безопасности ООН резолюции 2254. Рассчитываем, что эти подходы будут учитываться ООН и всеми заинтересованными игроками», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, в воскресенье российская сторона призвала стороны сирийского конфликта решать все вопросы политическим путём. В ведомстве уточнили, что президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путём.

8 декабря премьер-министр Сирии Мухаммед Гази Аль-Джалали заявил, что правительство ведёт переговоры с лидерами сирийских боевиков, которые утром вошли в Дамаск. Он добавил, что вместе с частью министров остаётся в стране.

7 декабря главы МИД России, Турции и Ирана Сергей Лавров, Хакан Фидан и Аббас Аракчи призвали к немедленному прекращению насилия в Сирии. Министр иностранных дел РФ заявил, что недопустимо позволять террористам захватывать сирийскую территорию. Главы МИД также призвали власти и законную оппозицию Сирии к диалогу.