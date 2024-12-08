Москва, 8 декабря, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Интеграция России и Белоруссии должна проходить умеренно и продуманно. Об этом заявил 8 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

Гавриил Григоров/РИА Новости

Он подчеркнул, что этот процесс не должен приводить к противоречиям. Представитель уточнил, что работа в указанном направлении продолжает обсуждаться.

«Это две независимые страны, при сохранении вот этой суверенности обсуждается вопрос единого Союзного государства», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря в Минске состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии. Мероприятие было приурочено к 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства.

В заседании приняли участие президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. В ходе встречи российский лидер отметил, что отношения Москвы и Минска строятся на принципах дружбы и взаимного учёта интересов друг друга.