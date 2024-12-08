Москва, 8 декабря, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп изложил данные о потерях ВС РФ и ВСУ «в украинской трактовке». Об этом в воскресенье, 8 декабря, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РИА Новости

Трамп ранее сказал, что Украина в результате конфликта потеряла 400 тыс. человек, а Россия — 600 тыс.

«Что касается приведённых цифр о потерях с обеих сторон, то очевидно, что они изложены в украинской трактовке и отражают официальную позицию Украины. Реальные цифры потерь совершенно другие», — сказал Песков.

Потери Украины кратно превышают российские потери, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Реальный масштаб потерь ВСУ и стал причиной обсуждения снижения мобилизационного возраста на Украине, сказал Песков. Однако эти меры не изменят катастрофическую ситуацию на Украине, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября ТАСС со ссылкой на собственные подсчёты сообщил, что ВСУ за время СВО потеряли убитыми и ранеными порядка 906,5 тыс. бойцов. Отмечалось, что число потерь украинской армии в 2024 году превысило её суммарные потери за два предыдущих года конфликта.

Минобороны РФ 27 февраля раскрыло потери ВСУ за два года. Они составили 444 тыс. военных. В агентстве подсчитали, что с тех пор в сводках военного ведомства сообщалось о более чем 462,5 тыс. бойцов, которых потеряла украинская армия.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 4 декабря заявил, что Украине пора принимать важные решения по мобилизации. Агентство Associated Press 27 ноября со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщило, что администрация действующего президента США Джозефа Байдена требует от Киева нарастить численность армии путём набора большего количества новобранцев. Отмечалось, что Киеву предложили пересмотреть законы о мобилизации для призыва на военную службу молодых людей в возрасте от 18 лет.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог нацистского гитлерюгенда. Именно для этого в Киеве заговорили о новом снижении призывного возраста, подчеркнул Путин.