Москва, 8 декабря, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Условия для того, чтобы немедленно прекратить конфликт на Украине, известны. От переговоров отказывается именно Киев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 декабря журналистам.

ALESSIA GIULIANI/Global Look Press

Он отметил, что в Кремле ознакомились с заявлением избранного президента США Дональда Трампа, который после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном и главой киевского режима Владимиром Зеленским призвал к скорейшей остановке боевых действий.

«Наша позиция по Украине хорошо известна. Условия для моментального прекращения боевых действий были изложены президентом [Владимиром] Путиным в июне текущего года в его выступлении в Министерстве иностранных дел России», — указал представитель Кремля.

Именно Киев отказался и продолжает отказываться от переговоров, добавил он и напомнил, что Зеленский своим декретом запретил любые контакты с руководством РФ. Чтобы выйти на мирную траекторию, Зеленскому достаточно снять запрет и распорядиться, чтобы диалог возобновили на основе стамбульских договорённостей и с учетом реалий, складывающихся в зоне боевых действий, добавил Песков.

Пресс-секретарь президента в очередной раз напомнил, что Россия открыта для переговоров по Украине.

Как сообщало ИА Регнум, после трёхсторонних переговоров с Зеленским и Макроном в Елисейском дворце, которые состоялись 7 декабря, Трамп призвал поторопиться с урегулированием украинского конфликта. Он отметил, что Украина уже бессмысленно потеряла 400 тыс. военных, а продолжение кровопролития грозит перерасти в нечто «гораздо большее и худшее». Он также заявил, что Зеленский и власти в Киеве «хотели бы заключить сделку» ради прекращения боевых действий.

Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства. Позже он отметил, что перечисленные требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.

В начале сентября российский лидер заявил, что после провала попытки вторжения ВСУ в Курскую область у Киева может возникнуть реальное желание перейти к мирным переговорам. Россия от этого никогда не отказывалась, подчеркнул президент, но сначала нужно разобраться с «бандитами, которые забрались на территорию» РФ.