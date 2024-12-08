Москва, 8 декабря, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что российская сторона открыта для переговоров по Украине и приветствует мирные предложения от Китая, Индии, Бразилии и других стран. Таким образом 8 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление избранного президента США Дональда Трампа о желании Киева «заключить сделку».

Allison Robbert — Pool via CNP/Global Look Press

«Наша позиция по Украине хорошо известна. Условия для моментального прекращения боевых действий были озвучены Путиным в июне», ― подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что Кремль внимательно изучил заявление будущего главы Белого дома по урегулированию на Украине, и при этом напомнил, что от переговоров отказался и продолжает отказываться именно Киев.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря в Елисейском дворце в Париже состоялась трёхсторонняя встреча французского президента Эммануэля Макрона, Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского. Переговоры длились не более 30 минут, политики обменялись мнениями по ситуации на Украине, итоговых публичных заявлений после встречи не было.

После встречи избранный президент США заявил, что руководство Украины хотело бы заключить соглашение с Россией, чтобы остановить боевые действия. По его словам, у главы киевского режима есть желание пойти на мирное соглашение с Москвой и «остановить безумие» конфликта.

По словам американского лидера, Украина уже «нелепо потеряла» 400 тыс. военных и ещё больше гражданских лиц. Гибель большого числа людей, разрушение семей в ходе военных действий может привести к чему-то «гораздо большему и худшему», если кровопролитие не остановить, добавил он.

Трамп также призвал к немедленному прекращению огня и началу диалога. Он заявил, что настало «время действовать» президенту РФ в вопросе переговоров по Украине. он отметил, что в этом вопросе может помочь Китай.

В июне Владимир Путин отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление Украины об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала диалога Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявил глава государства.

В начале сентября российский лидер также подчеркнул, что после провала попытки вторжения ВСУ в Курскую область у Киева может возникнуть реальное желание перейти к мирным переговорам. Россия от этого никогда не отказывалась, указал президент.