Дамаск, 8 декабря, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Российские силы на военных базах в Сирии переведены в состояние повышенной боевой готовности. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Дмитрий Виноградов/РИА Новости

«На данный момент серьёзной угрозы их безопасности нет», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

В министерстве также отметили, что пристально наблюдают за ситуацией в Сирии.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября сирийские боевики начали наступление на позиции правительственной армии Сирии в провинции Алеппо в этой арабской республике. Террористы смогли захватить 13 населённых пунктов и самую крупную базу вооружённых сил республики в указанном регионе. 29 ноября появилась информация, что правительственные войска начали контрнаступление, для того чтобы вытеснить террористов с занятых территорий.