Москва, 8 декабря, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Клиенты «Россельхозбанка» (РСХБ) потратили в Италии более 2,2 млрд рублей по картам UnionPay за октябрь. Об этом сообщили в кредитной организации 8 декабря.

Sergey Elagin/Global Look Press

В отчёте отмечается, что Италия стала лидером по обороту средств по российским картам UnionPay РСХБ. Туристы сделали более 22,8 тыс. операций, среди них 87% пришлось на одежду — средний чек одной вещи вышел на 155 тыс. рублей. Ещё 4,7% от покупок составили канцтовары, игрушки и другие непродовольственные товары — средняя сумма по ним составила 81 тыс. рублей.

Оплата различных сервисов и услуг заняла 1,4% со средним чеком в 71 тыс. рублей, а траты на отели и супермаркеты составили всего 1%, на них в среднем потратили 54 тыс. и 10 тыс. рублей соответственно, говорится в материалах.

Согласно статистике, всего за октябрь 2024 года обладатели карт UnionPay РСХБ совершили более 418 тыс. операций на сумму 6,7 млрд рублей. А за 10 месяцев оборот составил порядка 57 млрд рублей.

«Транзакции по картам UnionPay «Россельхозбанка» успешно проходят более чем в 123 странах на четырёх континентах… Мы прогнозируем сохранение спроса на карты и сезонный рост объёма транзакций в период новогодних праздников», — отметила зампред правления РСХБ Юлия Деменюк в интервью с «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, россияне с начала года потратили 190 млрд рублей на покупки за рубежом. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), это на 62% больше, чем в 2023 году. Отмечалось, что среди товаров наиболее дорогой категории больше половины заказов из-за границы пришлось на продукцию Apple — 58%, а ещё 37% — на одежду и обувь.