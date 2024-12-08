Москва, 8 декабря, 2024, 14:51 — ИА Регнум. На Солнце 8 декабря произошли две вспышки высшего класса Х и М. Об этом сообщили в центре мониторинга солнечной активности.

NASA

«В 01:15 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3917 (S07E27) зарегистрирована вспышка M3.2 продолжительностью 13 минут», ― сообщили ТАСС в центре.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ещё одну вспышку X2.3 зарегистрировали в рентгеновском диапазоне в 12:06 мск. Её продолжительность составила 20 минут.

Всего 8 декабря на Солнце зафиксировали восемь вспышек. Большинство из них среднего класса С. Днём ранее на звезде произошло 22 вспышки.

Как сообщало ИА Регнум, 10 ноября учёные зарегистрировали мощную вспышку на Солнце ― в диапазоне класса M, но близко к высочайшему классу (Х), продолжительность составила 31 минуту.

6 ноября в Институте прикладной геофизики рассказали, что учёные зарегистрировали вторую с начала месяца вспышку высочайшего класса X на Солнце. Её продолжительность составила 32 минуты.

В начале октября на Солнце произошла вспышка уровня Х, которая вызвала выброс плазмы в направлении Земли и магнитную бурю. По словам учёных, это произошло точно по линии Солнце — Земля, при этом геометрические размеры выброса превысили возможные погрешности расчётов.

По прогнозу лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в декабре магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии практически до конца года.