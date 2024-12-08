Доха, 8 декабря, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен допустил, что лидеров вооруженной оппозиции, которые силой захватили сирийские города, включая Дамаск, при определённых условиях могут исключить из списка террористов. Об этом он заявил в воскресенье, 8 декабря, на пресс-конференции на полях Дохийского форума.

Syria/Global Look Press

«Присутствие в списках террористов лидеров вооружённой оппозиции Сирии, конечно, создаёт определённые вызовы. Чтобы добиться своего исключения из этих списков, они должны предпринять действия на земле, доказать правильность этого шага. Есть определённая процедура по удалению из этих списков, которую они должны пройти», — отметил он.

Педерсен также призвал сирийцев избегать кровопролития и готовиться к переходному периоду.

Как передавало ИА Регнум, в Сирии с 27 ноября отряды боевиков наступают на позиции правительственной армии, которая вынужденно отступила из Алеппо, Хамы и Хомса. В операции задействованы различные сирийские оппозиционные силы — от группировок исламистов до умеренной «Свободной сирийской армии», которой ранее оказывали поддержку Турция и США.

8 декабря телеканал Al Jazeera сообщил, что сирийские военные покинули центр Дамаска. Боевики захватили штаб-квартиру государственного телевидения, а из тюрьмы «Сейдная» отпустили всех заключённых.

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази Аль-Джалали заявил, что правительство ведёт переговоры с лидерами сирийских боевиков, которые утром вошли в Дамаск. Он добавил, что вместе с частью министров остаётся в стране, местонахождение президента Башара Асада и министра обороны Али Махмуда Аббаса неизвестно.

Агентство Reuters ранее предположило, что Асад мог покинуть страну. Ссылаясь на двоих неназванных высокопоставленных офицеров сирийской армии, агентство информировало, что он вылетел из Дамаска в неизвестном направлении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия делает всё возможное, чтобы противодействовать террористам в Сирии. По его словам, использовать террористов в геополитических целях каких-либо стран недопустимо.