Москва, 8 декабря, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Несмотря на созданную в Европе коалицию по отправке истребителей Украине, именно Дания поставляет западные истребители F-16 стране. Связанно это с тем, что в Дании ранее было налажено производство этих машин, и сейчас боевые самолёты обслуживаются, ремонтируются и хранятся в государстве. Об этом в воскресенье, 7 декабря, рассказал генерал-майор, военный лётчик России, член экспертного совета организации «Офицеры России» Владимир Попов в беседе с ИА Регнум.

Steve Lynes

В субботу, 7 декабря, глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о том, что вторая партия F-16 для Украины от Дании уже прибыла в страну. Ранее, в ноябре, премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщала, что Украине переданы шесть истребителей F-16 и что планируется поставить ещё 13 самолетов.

«В Дании их производство в своё время было налажено. Вот эти самолёты — F-16, они отличаются от тех, которые изготавливались на заводах континента Северной Америки. Комплектующих очень много привозили из-за океана, но производство было в Дании. И они были немножечко другими. Не такими, как те F-16, которые служат на американских авиационных базах. Это и технологии другие, и задачи другие, и они — как бы экспортный вариант», — сообщил генерал-майор.

В той же Дании, по словам Попова, были расположены и места хранения самолётов F-16, которые не использовались по разным причинам, которые находились в резерве и даже те, которые были попросту брошены.

«Что такое «в резерве»? Это значит, каждый самолёт поднимали пару раз в году в воздух. А то, может, и один раз. Формально запустить двигатель, слетать по кругу и опять посадить его, опять законсервировать. И он стоит опять, заправленный определённой гидросмесью, маслом и так далее. Это непростое и очень дорогое хранение», — подчеркнул эксперт.

В Дании при этом есть возможность восстановить самолёты из тех машин, которые находятся даже не в резерве, а попросту списаны и брошены, но ещё не растащены, считает генерал. Он отмечает, что из-за существующих необходимых производственных мощностей в стране специалисты собирают там из этих остатков самолёты, которые впоследствии могут оказываться на Украине.

«Такие самолёты в Дании восстановить можно. Потому что там есть заводы-изготовители. А значит, ремонтные заводы, ремонтные цеха, предприятия — есть. Там проще это восстановить. Потом покрасили их, конечно, лаком покрыли, всё довели до ума, отремонтировали, отрегулировали. Локаторы, навигационную систему и радиосвязь подработали, и всё готово», — объяснил Попов.

Военный лётчик называет это технологией сопровождения жизненного цикла самолёта, добавляя, что это целая система, которой следуют те же страны Европы. Где бы F-16 не летал и не базировался, на ремонт и в резерв он отправляется в Данию, подчеркнул Попов.

«Вот почему Дания оказалась главенствующей здесь. Они — производители, они — эксплуататоры этой техники. Страна оказалась таким хабом. И от них всё это потом уже расходится. Так сложились обстоятельства, что их заставили это делать, но они, в общем-то, не сопротивляются», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 10 июля заявлял, что Украине нужно 128 истребителей F-16, кроме тех, что ему уже обещали. Летом глава киевского режима ожидал поставку 10–20 самолётов Киеву, но как сам Зеленский позже признался, это не поможет изменить ситуацию на поле боя.

В мае глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен пообещал, что королевство разрешит Украине использовать истребители F-16 для ударов по России.

В марте президент РФ Владимир Путин заявлял, что поставки F-16 Киеву не поменяют ситуацию в зоне спецоперации, их будут уничтожать, как и другую западную технику. Глава государства подчёркивал, что американские истребители будут для России законной целью, если их направят против неё с аэродромов в третьих странах.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что F-16 способны нести ядерные заряды и российские военные не будут разбираться, оборудован ли каждый такой истребитель под доставку ядерных вооружений. По словам министра, сам факт появления их у ВСУ будет расцениваться как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.