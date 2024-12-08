Москва, 8 декабря, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли более 39,2 тыс. военных после попытки вторжения в Курскую область. Об этом сообщило 8 декабря Минобороны России в Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 39 260 военнослужащих», — говорится в ежедневной сводке оборонного ведомства.

Кроме того, в числе потерь украинских формирований 232 танка, 171 боевая машина пехоты, 123 бронетранспортёра, 1233 боевые бронированные машины, 1098 автомобилей, 308 артиллерийских орудий и 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS американского производства.

В минувшие сутки подразделения воинской группировки «Север», уточнили в МО, нанесли поражение ВСУ в окрестностях Александрии, Викторовки, Куриловки, Лебедевки, Леонидово, Малой Локни, Николаево-Дарьино, Никольского, Новоивановки, Плёхово и Свердликово. Живую силу и технику противника в курском приграничье, а также в Сумской области Украины поразили ударами авиация и артиллерия.

Суточные потери противника превысили 400 военных. ВСУ также лишились двух БПМ, включая американскую Bradley, двух боевых бронированных машин, двух автомобилей и миномёта.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что ситуация в Курской области близится к развязке, ожидается нормализация обстановки. Так он прокомментировал решение президента Владимира Путина назначить Александра Хинштейна врио губернатора региона.

Утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.