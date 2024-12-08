Курск, 8 декабря, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Потери ВСУ в Курской области в минувшие сутки превысили 400 человек. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

РИА Новости/Стрингер

«Уничтожены две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley производства США, две боевые бронированные машины, два автомобиля и миномёт», — сказано в сообщении.

Подразделения группировки ВС РФ «Север» в минувшие сутки нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 11 населённых пунктов Курской области. Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнём артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах шести населённых пунктов региона и семи населённых пунктов Сумской области.

Совокупные потери противника за время ведения боевых действий в Курской области превысили 39,2 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Курской области близка к развязке. По словам официального представителя Кремля, она будет нормализована.

7 декабря временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн выразил надежду, что курская земля будет освобождена очень быстро.

Также 7 декабря Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» проинформировал, что российские бойцы выбили украинские подразделения из села Плёхово в Курской области. Идёт зачистка населённого пункта, отмечалось в сообщении.