Вашингтон, 8 декабря, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что настало «время действовать» президенту РФ Владимиру Путину в вопросе переговоров по Украине. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Truth Social 8 декабря.

Henri Szwarc/Global Look Press

Республиканец призвал к проведению мирных переговоров по конфликту и отметил, что Киев желает заключить соглашение с Москвой.

«Я знаю Владимира хорошо. Настало его время действовать. Китай может помочь. Мир ждёт!» — написал Трамп.

Как ранее передавало ИА Регнум, избранный глава Белого дома отметил, что Украина нелепо потеряла 400 000 солдат и ещё больше мирных жителей в конфликте с Россией. По его словам, в Киеве «хотели бы заключить сделку» ради прекращения боевых действий.

7 декабря в Елисейском дворце в Париже состоялась трёхсторонняя встреча французского президента Эммануэля Макрона, Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского. Переговоры длились не более 30 минут, политики обменялись мнениями по ситуации на Украине, итоговых публичных заявлений после встречи не было.

Кроме того, газета The New York Times сообщила, что на переговорах в Елисейском дворце обсуждалась готовность Украины к уступкам в переговорах с Россией.

В июне Владимир Путин отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление Украины об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.

В начале сентября российский лидер также заявил, что после провала попытки вторжения ВСУ в Курскую область у Киева может возникнуть реальное желание перейти к мирным переговорам. Россия от этого никогда не отказывалась, подчеркнул президент.