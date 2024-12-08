Париж, 8 декабря, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Встреча избранного президента США Дональда Трампа, главы киевского режима Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона в Париже продлилась 35 минут. С таким заявлением в воскресенье, 8 декабря, выступил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

(сс) Mustafa Yalcin

Других подробностей о встрече он не сообщил.

Французский телеканал BFM TV ранее проинформировал, что встреча Трампа с Макроном и Зеленским продлилась лишь 20 минут. Журналисты также обратили внимание, что стороны не сделали никаких совместных заявлений после переговоров. По данным портала Axios, Трамп не намеревался проводить встречу с Зеленским, но в последний момент по просьбе Макрона согласился.

Трамп после встречи с Зеленским и Макроном заявил, что Украина уже бессмысленно потеряла 400 тыс. военных в военном конфликте с Россией. Кровопролитие нужно немедленно остановить, подчеркнул избранный президент США. Руководители киевского режима хотят заключить сделку с Россией, чтобы остановить боевые действия, сказал также Трамп.

Как передавало ИА Регнум, Трамп ранее не раз заявлял, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа. В ноябре обозреватели The Wall Street Journal отмечали, что сценарий, который разрабатывает команда Трампа, предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости. Позднее они также сообщали, что команда избранного президента США не поддерживает вступление Украины в НАТО.

Президент РФ Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.

В ноябре президент заявил, что вышеперечисленные требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в сентябре отмечал, что Москва не будет вести никаких переговоров с Киевом, пока на выбьет украинских террористов из Курской области.