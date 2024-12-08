Москва, 8 декабря, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Автомобилистов Москвы предупредили о гололедице, сильном снегопаде и ледяном дожде в столице вечером 8 декабря. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС Москвы.

Илья Питалев/РИА Новости

«В период с 10 часов с сохранением до конца суток 8 декабря местами в городе Москве ожидается снег, ледяной дождь. В отдельных районах отложение мокрого снега, гололедица на дорогах», — говорится в сообщении.

В ведомстве также рекомендуют московским автомобилистам парковаться в безопасных местах, избегать рекламных щитов и шатких конструкций, быть внимательными, а также не оставлять детей без присмотра.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря службы ЖКХ Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада. Заммэра Москвы Пётр Бирюков сообщил, что аварийные бригады находятся на круглосуточном дежурстве, в уборке снега задействованы роторная и другая техника, средства малой механизации и бригады дворников.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в тот же день отметил, что в воскресенье, 8 декабря, в Москве потеплеет до 0 градусов. Синоптик добавил, что в выходные в столице прогнозируется мокрый снег. По его словам, к 9 декабря выпадет от 5 до 10 мм, а в некоторых местах до 15 мм.