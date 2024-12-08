Москва, 8 декабря, 2024, 14:28 — ИА Регнум. На сегодня уже семь потенциальных правообладателей подали заявки на регистрацию товарного знака, в котором присутствует слово «Орешник». Это следует из базы данных Роспатента.

РИА Новости

Первую заявку 22 ноября ― на следующий день после того, как президент России Владимир Путин сообщил о проведённом испытании одной из новейших российских ракетных систем средней дальности «Орешник», ― подал Максим Гончарук. Под таким названием он планирует производить алкогольную продукцию.

Продавать алкогольную и безалкогольную продукцию под брендом «Могучий Орешник» также захотела Эльмира Саргсян. Она представила документы в Роспатент 28 ноября. В этот же день компания «Беверли» подала заявку на регистрацию знака «Орешник» для предоставления услуг в сфере аренды, сообщило «РИА Новости».

Компания «Новые технологии» под названием «Крепкий Орешник» хочет выпускать химические продукты, детали для станков, холодное оружие и ряд других товаров. Индивидуальный предприниматель Марина Махно под таким же товарным знаком планирует производить вещества для промышленных целей, красители и другую продукцию, а Антон Умников намерен продавать пищевые ароматизаторы и корм для животных.

Также о желании присвоить товарный знак «Орешник» заявило объединение «Золотой Бренд».

Как сообщало ИА Регнум, после выступления Владимира Путина предприимчивые бизнесмены моментально отреагировали на новость об «Орешнике». Так, в продаже сразу же появились футболки с изображением российского лидера и надписью «Крепкий Орешник».

Их заметили на Ozon 22 ноября. Дизайн одежды выполнен в стиле афиши для голливудского блокбастера с участием популярного актёра Брюса Уиллиса под названием «Крепкий орешек». На фоне можно также разглядеть полупрозрачную фигуру президента США Джо Байдена. За российским президентом располагается ракета «Орешник». Продавец просил за такую футболку 1250 рублей.

Владелец магазина на маркетплейсе Александр Короткий заявил, что партию таких футболок в количестве 101 штуки раскупили ночью всего за 25 минут. Он признался, что торговый успех был неожиданным. Уже 22 ноября, в первый день сбыта товара, их сняли с продажи на маркетплейсе.

26 ноября в футболке «Крепкий орешник» на заседание Госдумы пришёл лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Председатель ГД Вячеслав Володин в связи с этим отметил, что руководитель партии всегда очень креативно подходит ко всем политическим темам.

Вечером 21 ноября в ходе своего обращения Путин сообщил, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.