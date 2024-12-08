Москва, 8 декабря, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Водяной столб высотой в несколько метров возник в центре Москвы после аварии на водоводе, сообщило 8 декабря РЕН ТВ.

Вадим Жернов/РИА Новости

Высота струи, бившей из-под земли на Люсиновской улице, доходила до уровня третьего этажа. Кадры с фонтаном появились в соцсетях.

В ближайших домах из-за прорыва отключали воду. На место прибыли аварийные бригады и устранили прорыв, говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале трубу с горячей водой прорвало на улице Просторной на востоке Москвы. Из-за инцидента перекрыли движение, место происшествия заволокло паром. Отопление на время ремонта переводили на резервную схему.

В январе один человек пострадал в результате прорыва трубы с горячей водой на Шоссейной улице в Печатниках. Авария произошла в жилом доме, один из подъездов буквально затопило кипятком. Пострадавший получил ожоги ног, ему потребовалась госпитализация.