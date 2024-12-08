Москва, 8 декабря, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Организованных российских туристов сейчас на территории Сирии нет. Об этом 8 декабря сообщила «РИА Новости» пресс-служба Министерства экономического развития РФ.

Anas Alkharboutli/Global Look Press

В ведомстве сослались на информацию, предоставленную Ассоциацией туроператоров России (АТОР) и ассоциацией «Турпомощь».

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября отряды боевиков в Сирии начали наступление на позиции правительственных войск в районе Алеппо Террористы захватили 13 населённых пунктов. 29 ноября Вооружённые сил Сирии перешли в контрнаступление в Алеппо и Идлибе.

3 декабря президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил ситуацию на сирийской территории с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер в ходе беседы указал на необходимость прекращения террористической агрессии в отношении Сирийской Арабской Республики.

Ранее в СМИ также появилась информация о том, что сирийские военные якобы покидают центр Дамаска, а боевики прорвались к центральной площади Омейядов в столице Сирии и захватили штаб-квартиру государственного телевидения. Кроме того, по сведениям прессы, Международный аэропорт Дамаска приостановил работу, а из тюрьмы «Сейдная» террористы отпустили всех заключённых.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Вооружённые силы России продолжают оказывать военную помощь сирийской армии и стараются сделать всё возможное для борьбы с террористами в Сирии.