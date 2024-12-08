Дзержинск, Нижегородская область, 8 декабря, 2024, 13:34 — ИА Регнум. В Дзержинске Нижегородской области ученица 6-го класса Мадина Хусаинова (имя и фамилия изменены), кинувшая торт в лицо учительницы на её день рождения, пообещала купить ей ещё один на Новый год. Школьницу вместе с родителями уже вызвали в полицию. Об этом в воскресенье, 8 декабря, рассказал источник ИА Регнум.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Инцидент произошёл в 39-й школе города Дзержинска ещё в октябре, но о нём стало известно только сейчас, когда видео с издевательствами над учительницей появилось в Сети. На кадрах одна из учениц решила «по-особенному» поздравить педагога по информатике Оксану Витальевну с днём рождения. Так, Мадина вместе с другой одноклассницей купили торт и принесли его в класс.

«Они попросили учительницу отпустить их пораньше в честь праздника, а когда их не отпустили, то стали материться и кинули торт в лицо Оксане Витальевне», — рассказала родительница одного из учеников.

Всё происходящее снималось на видео. По словам очевидцев, часть класса поддержала учителя и осудила поступок, другая часть смеялась и выкрикивала одобряющие слова в адрес Мадины.

«Да <блин>, а <зачем> мы этот торт покупали? В лицо вам хотели»,— обсуждают между собой школьницы на видео.

Следом школьницы дважды ткнули тортом в лицо учительницы, на что она только спросила: «Девочки, вы что с ума сошли?»

Ученики школы рассказали ИА Регнум, что Оксана Витальевна является очень добрым и мягким человеком. По словам школьников, педагог всегда пытается к каждому найти подход.

«Она очень добрая и многие этим пользуются», — делится одна из учениц школы.

В распоряжении ИА Регнум имеется переписка между девочкой, кинувшей торт и другим подростком. В ней Мадина говорит, что не знает, для чего бросила торт в лицо и ей стыдно за свой поступок.

«Я не знаю что меня сподвигло на это. Мы искренне извинились перед учителем. Она нас простила. Но к нам всё равно лезут. Мы думаем, что кто-то нам мстит», — пишет Мадина.

Также Кристина пишет, что она хочет купить торт для педагога на Новый год в качестве извинений.

Двух девочек с родителями вызывали в подразделение по делам несовершеннолетних, а в самой школе хотят провести беседу. От занятий школьниц не отстраняли.