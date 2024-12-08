Анкара, 8 декабря, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад может находиться за пределами Сирийской Арабской Республики. Об этом 8 декабря заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в столице Катара, где он принял участие в Дохийском форуме.

Syrian Presidency/Global Look Press

«Мы не знаем, где он находится. Возможно, он находится за пределами Сирии», ― отметил министр.

Он также добавил, что не может дать никаких комментариев по этому поводу.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря телеканал СNN со ссылкой на источник распространил информацию, что Башара Асада не могут обнаружить в Дамаске. Отмечалось, что нет и его гвардии, которая обычно охраняет и сопровождает президента. Источник предположил, что Асад мог скрыться из города и даже из страны. Повстанцы заявили, что у них также нет достоверных данных о местонахождении главы государства, но они продолжают его поиски.

Позднее власти Сирии опровергли сообщения о том, что Асад покинул страну. Канцелярия главы государства обвинила ряд иностранных СМИ в публикации фейковых новостей об отъезде президента в другую страну. Сам Асад подчеркнул, что эти слухи не соответствуют действительности.

8 декабря премьер-министр Сирии Мухаммад Гази Аль-Джалали заявил, что ему неизвестно местонахождение президента Сирии и министра обороны республики Али Аббаса. Аль-Джалали также сообщил, что правительство ведёт переговоры с лидерами сирийских боевиков.

Агентство Reuters предположило, что Асад мог покинуть страну. Утверждается, что сирийский лидер на фоне военных действий в стране вылетел из Дамаска в неизвестном направлении 8 декабря. По данным сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, сирийский президент якобы покинул город ещё вечером в субботу, 7 декабря. Официальной информации власти не приводили.