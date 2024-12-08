Тбилиси, 8 декабря, 2024, 14:05 — ИА Регнум. В Грузии будет официально запрещено закрывать лица масками или иными элементами одежды во время митингов, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на брифинге.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Мы примем закон, которым будет запрещено участникам собраний, в том числе контрсобраний, закрывать лица различными средствами», — отметил глава правительства Грузии.

Кобахидзе уточнил, что эта мера призвана предотвратить насилие во время проведения собраний.

Как передавало ИА Регнум, протесты в Тбилиси активизировались с конца ноября. Поводом стало заявление Кобахидзе о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по поводу вступления в ЕС. Также власти Грузии отказались от всех бюджетных грантов, предоставляемых Евросоюзом. В Грузии заявили, что не допустят в стране сценария украинского «майдана».

В ходе одного из митингов у участников акции протеста заметили символику «Грузинского легиона» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе отметил, что почти треть идентифицированных участников протестов в Тбилиси оказались иностранцами.

Также в ходе одного из антиправительственных собраний у парламента в Тбилиси пострадали 32 сотрудника МВД страны. Отмечалось, что все они получили тяжёлые травмы. При этом 43 протестующих были задержаны за неподчинение законному требованию правоохранителей и мелкое хулиганство.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сравнил ситуацию в Грузии с украинским «майданом». Он пояснил, что события в республике имеют все признаки «оранжевой революции».