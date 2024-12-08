* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 8 декабря, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Юморист Максим Галкин (признан в России физическим лицом-иноагентом) поднял ценник на новогодний корпоратив для россиян почти в два раза до 15,7 млн рублей. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщил Telegram-канал Mash.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Иноагент Максим Галкин поднял гонорар за новогодний корпоратив без политических шуток почти в два раза — с 8,36 до 15,675 млн рублей. Такая цена только для россиян», — указано в публикации.

Уточняется, что условия, прописанные в райдере артиста, остались прежними. Желающим пригласить комика придётся предоставить ему номер в пятизвёздочном отеле, организовать охрану по специальному соглашению с его директором, а также накрыть стол в гримёрке с фруктами, различными нарезками и бутылкой 18-летнего виски Macallan.

Как передавало ИА Регнум, после начала спецоперации Галкин покинул Россию. Он неоднократно высказывался в поддержку киевского режима, а в сентябре 2022 года Министерство юстиции РФ включило его в реестр физлиц-иноагентов за получение финансирования от Украины при «осуществлении политической деятельности».

13 января департамент туризма и коммерческого маркетинга Объединённых Арабских Эмиратов наказал шоумена за политические шутки на концертах. Галкину был назначен штраф в размере 100 тыс. дирхам (2,4 млн рублей) из-за выступления, на котором артист произнес проукраинский лозунг. После этого юморист запретил вести запись своих выступлений.

Покинувшие Россию известные шоумены, актёры и музыканты столкнулись за рубежом с целым рядом проблем. Их возможности для зарубежного заработка после начала спецоперации на Украине сильно сократились.