Москва, 8 декабря, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Бывший тренер сборной РФ по футболу Борис Игнатьев сообщил, что не владеет информацией о том, что у него выявили онкологическое заболевание. Об этом он заявил 8 декабря ТАСС.

Pavel Kashaev/Global Look Press

Так 84-летний заслуженный тренер РСФСР прокомментировал появившуюся в Сети информацию о том, что врачи якобы диагностировали ему рак. Утверждалось, что речь идёт о новообразовании в желудке.

«СМИ пишут, что у меня выявили рак? Я не знаю пока, меня об этом никто не оповещал, давайте не будем торопиться, — сказал Игнатьев.

Вместе с тем он подтвердил, что имеет проблемы со здоровьем и недавно перенёс серьёзную операцию на желудке. По словам Игнатьева, сейчас он проходит послеоперационную реабилитацию.

Как сообщало ИА Регнум, ассистент кафедры госпитальной хирургии им. В. А. Оппеля СЗГМУ им. И. И. Мечникова, хирург Рустем Топузов отмечал, что признаками онкологического заболевания желудка на ранних стадиях являются тошнота, рвота после приема пищи, ощущения кома в нижнем отделе пищевода или нарушение прохождения еды. Также, по словам специалиста, при раке желудка могут измениться вкусовые пристрастия.

В ноябре 2023 года диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова в беседе с ИА Регнум рассказала, что серьёзные заболевания желудка, в том числе и онкологические, может вызвать бактерия Helicobacter pylori, которая передаётся контактным путём. Эксперт порекомендовала пройти обследования на выявление указанного возбудителя. По словам диетолога, в особенности эта рекомендация касается тех, кто страдает частыми болями в животе, испытывает неприятные ощущения и тяжесть сразу после приёма пищи, а также тем, для кого нередкими бывают тошнота и изжога или у кого уже выявлен гастрит.

Специалисты японского университета Тибы выявили способ, который сможет помочь онкологам точно выявлять степень риска рака желудка. В соответствии с проведённым исследованием, на риск возникновения рака влияют различные факторы окружающей среды, такие как образ жизни человека, курение и алкоголь.