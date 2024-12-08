Тель-Авив, Израиль, 8 декабря, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала развёртывать войска в буферной зоне на Голанских высотах у границы с Сирией. Об этом сообщила 8 декабря сообщила армейская пресс-служба.

Nasser Ishtayeh/Global Look Press

«Армия обороны Израиля направила военнослужащих в буферную зону и на ряд позиций, необходимых для её обороны, для обеспечения безопасности общин на Голанских высотах и граждан Израиля», ― говорится в заявлении командования в Telegram-канале.

Также в заявлении отмечено, что израильская армия не вмешивается в события, происходящие в Сирии.

Буферная зона функционирует с 1974 года.

Как передавало ИА Регнум, ЦАХАЛ ранее ужесточила ограничения в городах рядом с сирийской границей. Так, в четырёх друзских деревнях отменяются занятия в школах, фермеры не смогут обрабатывать поля в этой зоне, на Голанских высотах размещаются блокпосты, а движение транспорта будет частично приостановлено.

Газета The Times of Israel 8 декабря сообщила, что Армия обороны Израиля намерена объявить приграничные районы государства с Сирией «закрытой военной зоной» из-за ситуации в стране.

27 ноября отряды боевиков в Сирии наступают на позиции правительственной армии в районе Алеппо. Террористы взяли под контроль несколько населённых пунктов.

Минобороны Сирии 7 декабря объявило об укреплении армией своих позиций в пригороде Дамаска на фоне попыток террористов дестабилизировать ситуацию. На следующий день канал Al Jazeera сообщил, что сирийские военные покидают центр Дамаска, боевики дошли до центральной площади Омейядов и захватили штаб-квартиру сирийского государственного телевидения.

Согласно сообщениям СМИ, международный аэропорт Дамаска — крупнейшая воздушная гавань Сирии — прекратил работу, а из тюрьмы «Сейдная» отпущены все заключённые.

8 декабря премьер-министр Сирии Мухаммад Гази Аль-Джалали заявил, что ему неизвестно местонахождение президента Сирии Башара Асада и министра обороны республики Али Аббаса. Аль-Джалали также сообщил, что правительство ведёт переговоры с лидерами сирийских боевиков. Агентство Reuters предположило, что Асад мог покинуть страну.