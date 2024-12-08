Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, 8 декабря, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Дети, приехавшие на соревнования по конькобежному спорту в Ямало-Ненецкий автономный округ, обратились в больницу с признаками отравления. Об инциденте сообщила в Telegram-канале пресс-служба главного следственного управления СК России по ЯНАО 8 декабря.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Отмечается, что юные спортсмены из Свердловской области 7 декабря приехали на международные соревнования, которые проходили в Тарко-Сале. После выступления 39 детей пожаловались на тошноту и рвоту, некоторых госпитализировали.

«В настоящее время следствием проводятся незамедлительные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. В рамках проведения доследственной проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при организации питания несовершеннолетних», — говориться в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, 28 ноября в Санкт-Петербурге произошёл случай массового отравления, госпитализирован 21 человек после посещения суши-бара. Из них у 12 заболевших выявлена бактерия Salmonella в биологическом материале. Все пострадавшие являлись посетителями ресторана «Токио Сити».

15 ноября прокуратура Чувашии сообщила об отравлении учащихся школы №4 в Новочебоксарске после употребления плова из школьной столовой. Сообщается, что всего отравилось 202 ребёнка и девять взрослых.